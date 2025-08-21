“Самые легкие деньги, которые я когда-либо зарабатывала”. Американская теннисистка, победившая Соболеву на US Open, рассказала о своей активности на OnlyFans



559-я ракетка мира Саша Викери ранее на этой неделе победила украинку Анастасию Соболеву на старте квалификации US Open. Однако спортсменка оказалась в заголовках новостей не из-за результатов на корте, а из-за своей активности на сайте OnlyFans, который известен, в частности, как платформа для взрослых.

30-летняя теннисистка берет с подписчиков $12,99 в месяц, предлагая “контент слишком пикантный для Instagram”, а для свидания с ней мужчины должны заплатить депозит в $1000 (“Я больше не хожу на свидания бесплатно из-за поведения мужчин”, – объясняет она). Ранее в этом году Викери снялась в реалити-шоу для OnlyFans TV “Smash City”, которое вел Ник Кириос. В нем участники соревновались на кортах в пиклбол и боролись за приз в $20 тысяч.

Несмотря на критику в соцсетях, Викери заявляет, что не жалеет о своем выборе.

“Это самые легкие деньги, которые я когда-либо зарабатывала, и я получаю от этого удовольствие”, – сказала она. За свою 14-летнюю карьеру на корте Викери заработала чуть более $2 млн. Саша говорит, что всегда была откровенной, не боялась говорить о “неудобных темах”, например, расизме и бодишейминге, а теперь хочет совмещать спорт с новыми возможностями.

На своей странице теннисистка предлагает “самое длинное видео из душа”, стриптиз и еще более откровенные снимки и видео.

“Я всегда ломала рамки. Я очень открыта во многих вопросах. Я до сих пор играю в теннис, моя карьера продолжается, но я также хочу делать что-то вне спорта. Я начала исследовать больше возможностей в социальных сетях. Очевидно, что на OnlyFans есть разные уровни. Есть спортсмены, такие как Ник [Кириос] и Алекс [Мюллер], которые в основном выкладывают теннисный контент, и есть совсем другой крайний уровень, к которому я не отношусь. Я нахожусь где-то посередине. Я больше никогда не буду плохо говорить о девушках с OnlyFans. Потому что те суммы, которые я заработала там только за первые два дня, меня просто потрясли. Я до сих пор в шоке.

Я создала аккаунт в январе, и он сразу взлетел. То, что я теннисистка, очень помогло в маркетинге. Я на том этапе, когда не делаю там абсолютно всего, но чувствую себя комфортно. И дела идут очень хорошо. Конечно, я получаю негативные отзывы, но это нормально. Что бы ты ни делал в жизни, критика будет всегда. Если бы я ничего не делала – меня бы тоже критиковали. Так что лучше уже зарабатывать деньги на платформе, пока меня критикуют”.



