Григорчук: Хочу, чтобы Динамо было успешнее в плане тактики

Известный украинский тренер Роман Григорчук оценил шансы "Динамо" квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы.

– Поговорим о "Динамо"! Киевляне не прошли "Пафос", но киприоты не так просты, как казалось…! Они спокойно играли и против "Динамо", и против "Црвены Звезды".

– Лига чемпионов – особый турнир, там играют чемпионы! В любой стране чемпион – это сильная единица. Это команды, способные добиваться солидных результатов. Я думаю, что любой чемпион страны – он силен. Мы должны это понимать, и мы видим, что это действительно так! Я согласен с вами, "Пафос" – команда добротная.

Потенциал для того, чтобы обыгрывать и проходить "Маккаби" у "Динамо". На мой взгляд, Шовковскому стоит сделать ряд коррективов – мне чего-то не хватает… Хочу, чтобы "Динамо" было успешнее в плане тактики и громкими в плане соперника, но я понимаю, что у "Динамо" есть все шансы пройти "Маккаби".

