Бенфика хочет подписать защитника Движения

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Португальская Бенфика заинтересована в услугах защитника молодежной сборной Украины и Движения Богдана Слюбика.

Об этом сообщает Sport.ua.

После подписания Анатолия Трубина португальский гранд продолжает мониторить украинский рынок и обратил внимание на защитника львовской команды.

В Бенфике видят перспективу в 20-летнем защитнике, также португальцев не пугает потенциально высокая цена на игрока.

Напомним, что в текущем сезоне 20-летний Слюбык сыграл за Движение 24 матча в УПЛ, в которых забил 2 гола.

Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро, а его контракт с львовским клубом рассчитан до лета 2027 года.

14 апреля Бенфика уверенно справилась с Морейренсом в матче 29 тура чемпионата Португалии. Интересно, что вместо Анатолия Трубина в этом поединке играл его дублер Самюэл Соареш. Украинский вратарь провел игру на скамейке запасных впервые с сентября прошлого года.

champion.com.ua