Без Месси Аргентины разгромила Сальвадор, 3:0. Видео голов и обзор матча

Аргентина в надежных руках
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Сборная Аргентины разгромила Сальвадор со счётом, 3:0. Доминантность Аргентины ощущалась с первых минут матча, тем временем как у Сальвадора не складывалась даже игра в пас.
Полная уверенность Аргентины на поле привела к голу на 16-й минуте, под конец первого тайма Энцо Фернандес удвоил преимущество "бело-голубых", а после гола Джовани Ло Чельсо, Сальвадор перестал предпринимать какие-то попытки сравнять счет.
Товарищеский матч. Аргентина — Сальвадор
Голы: Кристиан Ромеро 16, Энцо Фернандес 42, Джовани Ло Чельсо 52.