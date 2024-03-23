Без Месси Аргентины разгромила Сальвадор, 3:0. Видео голов и обзор матча

Аргентина в надежных руках

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Сборная Аргентины разгромила Сальвадор со счётом, 3:0. Доминантность Аргентины ощущалась с первых минут матча, тем временем как у Сальвадора не складывалась даже игра в пас.

Полная уверенность Аргентины на поле привела к голу на 16-й минуте, под конец первого тайма Энцо Фернандес удвоил преимущество "бело-голубых", а после гола Джовани Ло Чельсо, Сальвадор перестал предпринимать какие-то попытки сравнять счет.

Товарищеский матч. Аргентина — Сальвадор

Голы: Кристиан Ромеро 16, Энцо Фернандес 42, Джовани Ло Чельсо 52.

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