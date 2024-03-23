Бостон Михайлюка обыграл Детройт, победы Лейкерс и Оклахомы в НБА

Украинец набрал в поединке с Пистонс 3 очка, 2 подбора и 1 передачу

В Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей регулярного чемпионата.

Бостон украинца Святослава Михайлюка на выезде обыграл Детройт. Украинский защитник набрал в матче 3 очка и совершил 2 подбора и 1 передачу.

В других поединках отметим победу Лейкерс над Филадельфией. Лидер Западной конференции Оклахома разобралась с Торонто, Голден Стэйт уступил Индиане.

Детройт Пистонз — Бостон Селтикс — 102:129 (34:32, 19:37, 30:35, 19:25)

Торонто Рэпторс — Оклахома Сити Тандер — 103:123 (35:28, 21:35, 22:26, 25:34)

Майами Хит — Нью-Орлеан Пеликанс — 88:111 (20:21, 22:25, 24:30, 22:35)

Миннесота Тимбервулвз — Кливленд Кавальерс — 104:91 (25:20, 21:29, 26:17, 32:25)

Сан-Антонио Сперс — Мемфис Гризлис — 97:99 (30:18, 14:25, 24:28, 29:28)

Голден Стэйт Уорриорс — Индиана Пэйсерс — 111:123 (38:38, 29:28, 21:36, 23:21)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Лос-Анджелес Клипперс — 117:125 (27:42, 26:28, 27:31, 37:24)

Лос-Анджелес Лейкерс — Филадельфия 76ерс — 101:94 (24:23, 26:29, 25:24, 26:18)

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