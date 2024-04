Форвард Миннесоты Рид получил награду Шестого игрока года в НБА

Наз опередил в закрытом голосовании Малика Монка из Сакраменто

Форвард Миннесоты Наз Рид получил награду Шестого игрока года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

24-летний Рид опередил в закрытом голосовании Малика Монка из Сакраменто. Наз стал третьим незадрафтованным игроком в НБА, который получил награду лучшего резервиста сезона.

Рид набирал в среднем 13,5 очка и 5,2 подбора в 81 игре. 67 раз форвард-центровой выходил со скамейки запасных.

Миннесота заняла третье место в Западной конференции регулярного сезона НБА. Тимбервулвз ведут в серии плей-офф против Финикса со счетом 2:0. Третий матч противостояния состоится на домашней площадке Санз 27 апреля.

FIRST WOLVES PLAYER TO WIN SIXTH MAN OF THE YEAR. 👏 pic.twitter.com/Bn70NX0zLK

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) April 24, 2024