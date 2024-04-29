Прогноз на матч Бостон Селтикс — Майами Хит: ставки и коэффициенты

Сможет ли Майами сравнять серию, чтобы избежать счета 3-1

С началом четвертого матча серии плей-оф НБА 2024 между Бостон Селтикс и Майами Хит, команда из Бостона понимает, что успех зависит от их оборонительной игры. В предыдущем поединке Селтикс продемонстрировали свою готовность бороться за каждый мяч, что позволило им выйти вперед в серии со счетом 2-1 против Хит.

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Под руководством Джейсона Тейтума и Деррика Уайта, Кельты закрыли пространство, поэтому Хит смогли забить лишь 84 очка. В предыдущем матче Тайлер Хирро и Кейлеб Мартин оказались серьезными угрозами издали, но Селтикс решили ограничить их возможности и заставить их выполнять сложные броски.

В Майами по-прежнему отсутствуют Джимми Батлер и Терри Розьер, но Селтикс ни в коем случае не могут расслабляться в плей-офф.

Прогноз на матч Майами Хит — Бостон Селтикс

В последних 10 встречах между этими командами Селтикс выиграли 8 матчей. На последнем матче Селтикс победили со счетом 104-84, а главными бомбардирами были Джейсон Тейтум и Джейлэн Браун с по 22 очками, а Кристапс Порзингис набрал 18. В Майами Хит Бэм Адебайо набрал 20 очков, а Никола Йокич и Тайлер Хирро набрали по 15.

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Конечно, здесь мы видим 100% преимущество Селтикс. Что показывают коэффициенты всех БК Украины.

Ставки букмекеров на матчи НБА на победу (с учетом овертайма):

Букмекеры Победа Майами Победа Селтикс FavBet 4.90 1.20 GGBet 4.92 1.18 VBet 4.50 1.17

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Майами Хит — краткий обзор команды

Решение отдать Бэму Адебайо сторожить Джейсона Тейтума сначала казалось отличным, но оказалось краткосрочным. Результат последней игры показал, что это была лишь начальная стратегия, на которую Тейтум не имел ответа. В третьей игре Селтиксам удалось решить эту ситуацию с отличным перемещением мяча, используя игру «пик-энд-ролл» и «пик-энд-поп», где Тейтум часто находился с другим игроком.

Майами Хит столкнулись с проблемами из-за новой обороны Бостон Селтикс, особенно с Тайлером Хирро, которому приходилось быстро избавляться от мяча из-за двойных нападений во время матча. В результате Майами Хит потеряли его ассисты, имея 14 во втором матче по сравнению с двумя в предыдущем матче. Кроме того, домашняя команда показала плохую оборонительную игру, позволяя невероятные 62% бросков за два очка со стороны Бостон Селтикс.

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Учитывая, что они все еще обходятся без Джимми Батлера, очевидно, что Эрику Споэльстре нужно придумать новую стратегию. Идея с Бэмом Адебайо хороша, но им нужно найти альтернативные решения в атаках. Рекомендуем делать ставки на Майами Хит с осторожностью.

Состав Майами Хит на 30.04 будет выглядеть так:

Бэм Адебайо Кейлеб Мартин Делон Райт Дункан Робинсон Хейвуд Хайсмит Хайме Хакес Юньор Кевин Лав Никола Йокич Орландо Робинсон Петти Миллз Томас Брайант Тайлер Хирро

Бостон Селтикс — краткий обзор команды

Похоже, что у Бостон Селтикс были некоторые проблемы с их подходом во втором матче, наравне с упомянутой стратегией с Бэмом Адебайо. Как в защите, так и в нападении, они не показали себя с лучшей стороны, но уже в следующем матче улучшились. С самого начала этой игры было очевидно, что они очень серьезно подошли к ней, и идея двойного ограничения Тайлера Хирро оказалась отличной, так как это уничтожило самую большую угрозу от Хитов.

Используя тот факт, что Бэм Адебайо должен был выбраться из под кошкой из-за защиты Джейсона Тейтума, они постоянно атаковали ту же самую зону, часто завершая атаки очками близко к кольцу. Тот факт, что они смогли победить с разницей в 20 очков, несмотря на всего 29% точность с трехочковых, говорит сам за себя.

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Очевидно, что Кельты являются более качественной командой в этой серии, поэтому ставки на Бостон Селтикс с большей вероятностью сработают, но чтобы это убедительно доказать, им не следует недооценивать своего соперника. Майами Хит показали на протяжении лет, насколько они могут быть опасными, когда их недооценивают, что Бостон Селтикс ощутили во втором матче. Поэтому для них будет необходимо играть дисциплинированный баскетбол с первой до последней минуты, как в атаке, так и в защите, с четким пониманием того, что нужно делать.

Игроки Бостон Селтикс на матч:

Ал Хорфорд Деррик Уайт Джейлэн Браун Джейсон Тейтум Джру Холидей Кристапс Порзингис Люк Корнет Ошей Бриссетт Пейтон Притчард Сем Хаусер Свят Михайлюк (украинец)

Сравнение статистики игроков Майами Хит и Бостон Селтикс

Набранные очки (PTS): Игроки Бостон Селтикс в среднем набирают больше очков. Джейсон Татум и Джейлен Браун имеют в среднем 24,3 и 24,0 очка за игру соответственно. Лучший бомбардир Майами Хит — Бэм Адебайо со средним показателем 21,7 очков за игру. Процент попаданий из игры (FG%) и трехочковые (3P%): Деррик Уайт из Бостон Селтикс имеет самый высокий процент попаданий из игры (56,3%), в то время как Делон Райт из Майами Хит имеет лучший показатель процента попадания трехочковых (75,0%), но он играл только в 2 играх. Подборы (REB): Бостон Селтикс и Майами Хит имеют схожие показатели по общему количеству подборов, но Майами Хит имеют лучшие показатели атакующих подборов (OREB), в частности, Бэм Адебайо имеет средний показатель 2,3. Передачи (AST): Тайлер Хирро из Майами Хит в среднем делает 6,7 передач за игру, что является более высоким показателем, чем у любого игрока из Бостон Селтикс. Потери мяча (TOV) и блок-шоты (BLK): Игроки Бостон Селтикс имеют большее количество потерь, но также и больше блок-шотов. Кристапс Порзингис блокирует в среднем 2 мяча за игру. Эффективность (+/-): Показатель эффективности говорит о том, как изменяется счет, когда игрок находится на площадке. Аль Хорфорд из Бостон Селтикс имеет один из самых высоких показателей (+8,3), в то время как Никола Йокич из Майами Хит имеет один из самых низких показателей (-9,3).

Статистика предыдущих матчей Плей-Офф

Матч Результат Статус серии Игра 1 94 — 114 БОС вперед 1-0 Игра 2 111 — 101 МИА сравнялась 1-1 Игра 3 104 — 84 БОС вперед 2-1

Прогнозы на матч НБА Майами Хит — Бостон Селтикс 30.04 от СпортАрены

Мы уверены, что Бостон Селтикс выйдет спокойно из этой игры, выводя серию на 3-1. Единственное, что может им помешать — это игра не на своем майданчике, так как всегда было легче играть дома в Ти-Ди-Гардене. Однако в этом сезоне команда стабильна, имеет глубину состава и способна переиграть Майами как в атаке, так и в защите.

В Майами, к сожалению, основные игроки, такие как Джимми Баттлер и Терри Розир, травмированы.

Что касается тотала, ожидаем медленной игры с акцентом на защите, где команды будут играть осторожно, не форсируя очки. Поэтому мы рекомендуем обратить внимание на показатели тотала (м).

Что касается ставок, самыми безопасными вариантами прогноза на матч Бостон — Майами:

Меньше (205.5) по коэффициенту 1.78 Больше (20.5) для Джейлена Брауна по коэффициенту 1.85 Фора на Майами Хит +13 по коэффициенту 1.55, так как Майами способны даже навязать борьбу.

В целом, в этой игре Майами — Бостон лучше не ставить на победу или форму команды, а сосредоточиться на тотале или индивидуальных достижениях игроков.

Где смотреть трансляцию Майами Хит — Бостон?

Украинскую трансляцию матчей НБА с комментариями от Setanta Sports можно посмотреть на Киевстар ТВ или на платформе MEGOGO. Обе платформы предлагают бесплатные месячные подписки для новых пользователей, но если вы уже воспользовались пробным периодом, будет необходимо оформить платный тариф.

Также есть возможность просмотра Майами – Бостон матча на официальном сайте НБА за подпиской, однако комментарии там будут на английском языке.

Если вы пропустили матч в прямом эфире, вы можете посмотреть запись матча на Киевстар ТВ. Также можно посмотреть короткие хайлайты матчей на официальном YouTube канале НБА.

Ответственная игра

Ответственная игра в сфере ставок включает в себя ряд важных аспектов. Во-первых, это осознание рисков, связанных со ставками, и способность контролировать свои финансы. Игроки должны ставить только те деньги, которые они могут позволить себе потерять, и избегать увеличения ставок после потерь.

Во-вторых, ответственная игра предполагает анализ информации и совершение обдуманных ставок на основе объективных фактов. Игроки должны придерживаться стратегии, не принимая поспешных или эмоционально обусловленных решений.

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