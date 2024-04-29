Мадрид. Надаль за три часа победил Качина на пути в четвертый круг, Рууд и Оже-Альяссим сразятся за место в четвертьфинале

На турнире ATP Masters 1000 в столице Испании продолжаются матчи третьего круга

Мадрид, Испания • 24 апреля — 5 мая • грунт • €9,017,445

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, PR) — Педро Качин (Аргентина) 6:1, 6:7(5), 6:3

Даниил Медведев (-, 3) — Себастьян Корда (США, 25) 5:7, 7:6(4), 6:3

Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Кэмерон Норри (Великобритания, 29) 6:2, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Якуб Меншик (Чехия) 6:1, 1:0 отказ

Рафаэль Надаль одержал третью победу подряд на турнире в Мадриде и это его самая длинная победная серия с US Open-2022. Поединок против Педро Качина продолжался чуть более трех часов игрового времени. Надаль впервые с прошлогоднего Australian Open выиграл матч, в котором проиграл сет. В четвертом круге испанский теннисист сыграет против 31-й ракетки мира Иржи Легечки, с которым ранее не встречался.

Каспер Рууд упрочил свое лидерство в очном противостоянии с Кэмероном Норри (4-1), впервые сыграв против него на грунте. Норвежский теннисист выиграл уже 31-й матч в сезоне, что остается лучшим результатом в Туре. В четвертом круге Рууд сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима, у которого выиграл четыре из шести очных поединка (последний раз встречались в 2022 году).

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