Уимблдон-2024. Даты, игроки, призовые и все, что нужно знать о главном травяном турнире сезона

В Лондоне стартует третий в сезоне турнир Большого Шлема

[b]Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £50,000,000

Действующий чемпион:Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Действующая чемпионка: Маркета Вондроушова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Уимблдонский чемпионат был основан в 1877 году. До 1884 года в соревнованиях принимали участие только мужчины и таким образом, в этом сезоне пройдет 137-й розыгрыш мужского турнира и 129-й розыгрыш женского. Матчи Уимблдона проходят на открытых травяных кортах The All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC). На двух главных кортах турнира оборудована крыша, которая позволяет проводить матчи во время дождей.

• В основной сетке соревнований играют по 128 теннисистов и теннисисток в одиночном разряде и по 64 команды в парном. Игры основной сетки стартуют в понедельник 1 июля. Финальный поединок в одиночном разряде у женщин состоится в субботу 13 июля, а мужской финал — в воскресенье — 14 июля. Парные финалы пройдут наоборот: мужской в субботу 13 июля, а женский — в воскресенье 14 июля. Решающий поединок турнира в миксте состоится в четверг — 11 июля.

• Официальный мяч турнира — Slazenger Wimbledon.

• Главные новости Wimbledon в Telegram

Мужской турнир: пятисетовые матчи, в решающем сете тай-брейк до 10 очков при счете 6:6.

Женский турнир: трехсетовые матчи, в решающем сете тай-брейк до 10 очков при счете 6:6.

Парный турнир: трехсетовые матчи, в решающем сете тай-брейк до 10 очков при счете 6:6.

«Wild-Card» от организаторов турнира получили:

1. Артур Фери (Великобритания)

2. Чарльз Брум (Великобритания)

3. Лиам Броди (Великобритания)

4. Ян Чоински (Великобритания)

5. Генри Сирл (Великобритания)

6. Билли Гаррис (Великобритания)

7. Пол Джабб (Великобритания)

8. Джейкоб Фернли (Великобритания)

Пропустят турнир

Рафаэль Надаль (Испания)

Иржи Легечка (Чехия)

Корентен Муте (Франция)

1. Янник Синнер (Италия) — Янник Ханфманн (Германия)

2. Новак Джокович (Сербия) — Вит Копржива (Чехия, Q)

3. Карлос Алькарас (Испания) — Марк Лаял (Эстония, Q)

4. Александр Зверев (Германия) — Роберто Карбальес Баэна (Испания)

5. Даниил Медведев (-) — Александар Ковачевич (США)

6. Андрей Рублев (-) — Франсиско Комесана (Аргентина)

7. Хуберт Хуркач (Польша) — Раду Албот (Молдова, Q)

8. Каспер Рууд (Норвегия) — Алекс Болт (Австралия, Q)

9. Алекс де Минор (Австралия) — Джеймс Дакворт (Австралия, LL)

10. Григор Димитров (Болгария) — Душан Лайович (Сербия)

11. Стефанос Циципас (Греция) — Таро Даниэль (Япония)

12. Томми Пол (США) — Педро Мартинес (Испания)

13. Тэйлор Фритц (США) — Кристофер О’Коннелл (Австралия)

14. Бен Шелтон (США) — Маттиа Белуччи (Италия)

15. Хольгер Руне (Дания) — Квон Сун Ву (Южная Корея, PR)

16. Уго Умбер (Франция) — Александр Шевченко (Казахстан)

«Wild-Card» от организаторов турнира получили:

1. Франческа Джонс (Великобритания)

2. Анжелик Кербер (Германия)

3. Айла Томлянович (Австралия)

4. Каролин Возняцки (Дания)

5. Эмма Радукану (Великобритания)

6. Юрико Миядзаки (Великобритания)

7. Хезер Уотсон (Великобритания)

8. Наоми Осака (Япония)

Пропустят турнир

Петра Квитова (Чехия)

Белинда Бенчич (Швейцария)

Элизабетта Коччаретто (Италия)

1. Ига Швёнтек (Польша) — София Кенин (США)

2. Коко Гауфф (США) — Кэролайн Доулхайд (США)

3. Арина Соболенко (-) — Эмина Бекташ (США)

4. Елена Рыбакина (Казахастан) — Елена-Габриэла Русе (Румыния)

5. Джессика Пегула (США) — Эшлин Крюгер (США)

6. Маркета Вондроушова (Чехия) — Джессика Боузас Манейро (Испания)

6. Мария Саккари (Греция) — Варвара Грачева (Франция)

7. Жасмин Паолини (Италия) — Сара Соррибес Тормо (Испания)

8. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Лулу Сун (Новая Зеландия, Q)

9. Мария Саккари (Греция) — Маккартни Кесслер (США, Q)

10. Онс Жабер (Тунис) — Моюка Учидзима (Япония)

11. Даниэль Коллинс (США) — Клара Таусон (Дания)

12. Мэдисон Кис (США) — Мартина Тревисан (Италия)

13. Елена Остапенко (Латвия) — Айла Томлянович (Австралия)

14. Дарья Касаткина (-) — Чжан Шуай (Китай, SR)

14. Мэдисон Кис (США) — Рената Сарасуа (Мексика)

15. Людмила Самсонова (-) — Ребека Масарова (Испания)

16. Виктория Азаренко (-) — Слоан Стивенс (США)

Кто сыграет из предыдущих чемпионов?

Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас, который будет защищать свой титул в этом году. Напомним, что испанский теннисист стал чемпионом Ролан Гаррос-2024 и может стать первым игроком с 2021 года (Новак Джокович), кому удалось в один сезон выиграть грунтовый и травяной «мэйджоры».

Помимо Алькараса из чемпионов прошлых лет также выступят: Новак Джокович (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022) и Энди Маррей (2013, 2016).

В прошлом году титул Уимблдона выиграла чешка Маркета Вондроушова, которая также будет выступать и в этом сезоне. Помимо нее из победительниц прошлых турниров также сыграют: Елена Рыбакина (2022) и Анжелик Кербер (2018).

Марта Костюк (одиночный и парный разряд)

Элина Свитолина (одиночный разряд)

Даяна Ястремская (одиночный и парный разряд)

Ангелина Калинина (одиночный и парный разряд)

Леся Цуренко (одиночный разряд)

Юлия Стародубцева (одиночный разряд)

Катерина Байндл (одиночный разряд)

Дарья Снигур (одиночный разряд)

Людмила Киченок (парный разряд)

Надежда Киченок (парный разряд)

Очки и призовые:

R1: 10 очков / £60,000

R2: 50 очков / £93,000

R3: 100 очков / £158 000

R4: 200 очков / £226,000

QF: 400 очков / £375,000

SF: 800 очков / £715,000

FR: 1300 очков / £1,400,000

W: 2000 очков / £2,700,000

Больше всего титулов: Роджер Федерер (8)

Самый возрастной чемпион: Роджер Федерер — 35 лет (2017)

Самый молодой чемпион: Борис Беккер — 17 лет (1985)

Самый низкорейтинговый чемпион: №125 — Горан Иванишевич (2001)

Больше всего выигранных матчей: Роджер Федерер (105)

Больше всего титулов: Мартина Навратилова (9)

Самая возрастная чемпионка: Серена Уильямс — 34 года (2016)

Самая молодая чемпионка: Мартина Хингис — 16 лет (1997)

Самая низкорейтинговая чемпионка: №42 — Маркета Вондроушова (2023)

Больше всего выигранных матчей: Мартина Навратилова (120)

btu.org.ua