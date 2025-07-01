Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Деревянченко

В ночь на 2 июля на арене «Texas Troubadour Theatre» в американском Нэшвилле состоится вечер бокса Where Music Meets Boxing.

Главным событием станет бой в лимите второго среднего веса (до 76,2 кг) – на ринге встретятся украинец Сергей Деревянченко (15–6, 10 КО) и американец Джереми Рамос (14–15, 4 КО).

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Трансляция шоу в Нэшвиле начнется в 03:00 по киевскому времени. В прямом эфире турнир покажет платформа Thriller TV. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Сергей Деревянченко – Джереми Рамос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Файткард вечера бокса Where Music Meets Boxing

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