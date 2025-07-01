Тото Вольфф: Команда стремится отыграться после Австрии

Руководитель Mercedes Тото Вольфф подвёл итоги непростого австрийского гоночного уик-энда и рассказал, что команда постарается отыграться на Гран При Великобритании в Сильверстоуне.

Тото Вольфф: «После сложного Гран При Австрии здорово сразу вернуться на трассу. Мы намеренно экспериментировали с настройками в Шпильберге. Тесты оказались полезными, и команда получила позитивные сведения, которые сможет применить в этот уик-энд. Но, в конечном итоге, эксперименты не помогли нашим результатам.

В Сильверстоуне команда обычно сильно выступает. Прохладная погода должна подойти нашей машине, и мы надеемся добиться хороших результатов перед нашими коллегами и страстными британскими болельщиками, которые всегда создают великолепную атмосферу.

Первая в истории чемпионата мира гонка прошла в Сильверстоуне 75 лет назад, поэтому предстоящий уик-энд имеет дополнительное значение для Формулы 1. Мы воспользуемся шансом, чтобы отпраздновать веху Mercedes в автомобильном и гоночном прошлом, настоящем и будущем. В числе прочего мы представим обновлённую раскраску машины, изображающую оранжевый закатный луч недавно выпущенного CONCEPT AMG GT XX, новаторского концепт-кара, который предлагает впечатляющий взгляд на будущее AMG.

Нас ждёт захватывающий уик-энд с мероприятиями за пределами трассы, но основное внимание мы уделим работе на трассе. Команда стремится отыграться после прошлого этапа и показать результаты более соответствующие легендарной истории Mercedes».

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