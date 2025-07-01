Уимблдон. Крейчикова начала защиту титула, обыграв Эалу, Джоинт не смогла продлить свою победную серию

На турнире в Великобритании продолжаются матчи первого круга
Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000
Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Лучия Брондзетти (Италия) – Жиль Тайхманн (Швейцария) 6:4, 7:5
Барбора Крейчикова (Чехия, 17) – Александра Эала (Филиппины) 3:6, 6:2 ,6:1
Ван Синьюй (Китай) – Каролина Мухова (Чехия, 15) 7:5, 6:2
Зейнеп Сёнмез (Турция) – Жаклин Кристиан (Румыния) 7:6(3), 6:3
Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Ива Йович (США, Q) 6:1, 6:1
Екатерина Александрова (-, 18) – Присцилла Хон (Австралия, Q) 6:2, 7:5
Кэти Волынец (США) – Татьяна Мария (Германия) 3:6, 7:6(4), 6:1
Элизабетта Коччаретто (Италия) – Джессика Пегула (США, 3) 6:2, 6:3
Ига Швёнтек (Польша, 8) – Полина Кудерметова (-) 7:5, 6:1
Кэти Макнелли (США) – Джоди Баррейдж (Великобритания, WC) 6:3, 6:1
Даниэль Коллинс (США) – Камила Осорио (Колумбия) 6:3, 6:2
Вероника Эрьявец (Словения, Q) – Марта Костюк (Украина, 26) 3:6, 6:3, 6:4
Клара Таусон (Дания, 23) – Хезер Уотсон (Великобритания) 2:6, 6:4, 6:3
Анна Калинская (-) – Нина Стоянович (Сербия, Q) 6:3, 7:6(4)
Мария Саккари (Греция) – Анна Блинкова (-) 6:4, 6:4
Дарья Касаткина (Австралия, 16) – Эмилиана Аранго (Колумбия) 7:5, 6:3
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Кайя Юван (Словения, Q) 7:6(6), 1:6, 6:3
Людмила Самсонова (-, 19) – Майя Джоинт (Австралия) 6:3, 6:2
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua