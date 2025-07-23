Винус Уильямс подтвердила помолвку с итальянским актером: “Он действительно поощрял меня продолжать играть”

Американская теннисистка впервые прокомментировала свои отношения с Андреа Прети



Накануне возвращения Винус Уильямс на корты Тура в СМИ появилась информация, что в сентябре этого года 45-летняя экс-первая ракетка мира выйдет замуж за итальянского актера и модель Андреа Прети. Пара познакомилась летом 2024 года, а уже зимой журналисты заметили у спортсменки обручальное кольцо, что спровоцировало слухи о помолвке.

В послематчевом интервью после победы над Пейтон Стернс эксперт и комментатор Рене Стаббс спросила теннисистку: “Вы теперь помолвленая женщина. Итак, как Андреа помог вам в этом возвращении? Вы счастливы, на вашем лице улыбка. Я имею в виду, насколько он изменил вашу жизнь?”.

“Мой жених здесь, и он действительно поощрял меня продолжать играть, – сказала Винус. – Было так много случаев, когда я просто хотела отдохнуть и расслабиться. Вы, народ, знаете, как трудно играть в теннис? Вы даже не представляете, сколько труда это требует, это как работа с 9 до 5, только ты все время бегаешь. Поднимаешь вес, а потом просто умираешь, и на следующий день все повторяется. Так что он подбодрил меня пройти через это, и я очень рада быть здесь. Он никогда не видел, как я играю”.

37-летний Андреа Прети родился в Дании, но позже переехал в Италию. Он занимался модельной работой, а позже заинтересовался кино. Прети выступил продюсером, сценаристом и актером в ленте “Еще один день” (2015). Тогда же он снялся в итальянско-российской мелодраме “Любовь прет-а-порте”, которая вышла на экраны лишь спустя несколько лет. Прети появился в нескольких эпизодах итальянского сериала “Профессор” (2021), а в последние годы снялся в двух эротических драмах польского производства – “Девушки из Дубая” и “Соблазн”.

btu.org.ua