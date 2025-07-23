Моторист Ferrari об особенностях трассы в Спа…

Перед началом бельгийского уик-энда инженер по двигателям внутреннего сгорания Ferrari, бельгиец Роэль Сурброн, говорил об особенностях трассы…

Вопрос: Трасса в Спа – одна из самых сложных для силовой установки. Расскажите об этих сложностях…

Роэль Сурброн: Трасса в Спа – самая длинная в календаре сезона – 7004 метра. Для силовой установки наиболее важной особенностью являются две серии скоростных поворотов.

Поскольку знаменитые повороты Eau Rouge и Raidillon проходятся с полностью нажатой педалью газа, силовая установка работает на полную мощность 23 секунды подряд. Это 1,8 км без снятия ноги с педали газа! Этот длинный отрезок начинается после самого медленного поворота на трассе, поэтому важно оптимизировать работу силовой установки во всём диапазоне оборотов на всех передачах.

Кроме того, от Eau Rouge трасса идет по крутому подъему с уклоном до 14%. Поворот и подъем настолько нагружают силовую установку, что машина замедляется, несмотря на мощность более 900 л.с.

Вторая длинная «прямая» включает скоростной поворот Blanchimont, который тоже проходится на полном газу. На этот раз гонщики не снимают ногу с педали газа в течение 20 секунд, преодолевая 1,6 км. Эти участки соединены комбинацией скоростных поворотов и медленной шиканы. Здесь важно оптимизировать расход доступной энергии и топлива для длинных прямых, не жертвуя скоростью на промежуточных участках.

Из-за большой длины круга расход топлива высокий, а подъемы и спуски делают время на круге чувствительным к весу. Необходимо тщательно рассчитать расход топлива и заливать только нужное количество, чтобы машина была как можно легче.

Вопрос: Трасса в Арденнских горах известна непредсказуемой погодой…

Роэль Сурброн: В Спа нужно быть ко всему готовым. Дождь и холод здесь так же вероятны, как жара и солнце. Трасса особенно требовательна к двигателю внутреннего сгорания в солнечную и сухую погоду, когда он работает на полную мощность. Общий перепад высот на круге в Спа – более 100 метров, колебания атмосферного давления могут дополнительно нагружать турбокомпрессор.

Трасса расположена на высоте 461 метр над уровнем моря, низкое атмосферное давление требует увеличения скорости турбины – здесь многие компоненты работают на пределе своих конструктивных возможностей.

Наконец, если идет дождь, трасса полностью меняет свой характер. Вместо чистой мощности двигателя решающее значение приобретают управляемость и распределение энергии. Скоростные повороты Eau Rouge и Blanchimont в таких условиях больше не проходятся с полностью нажатой педалью газа, для обеспечения управляемости на скользкой трассе требуется плавное ускорение.

Источник