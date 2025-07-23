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Баскетбол

Женская сборная Украины сыграет с Черногорией, Болгарией и Азербайджаном в первом раунде отбора на Евробаскет-2027

Матчи первого раунда запланировано провести 9-19 ноября 2025 года и 8-18 марта 2026-го

Женская сборная Украины по баскетболу. Фото – fbu.ua

Состоялась жеребьевка первого раунда отбора на женский Евробаскет-2027. Сборная Украины попала в квартет E, где ее соперниками станут команды Черногории, Болгарии и Азербайджана.

Матчи первого раунда запланировано провести 9-19 ноября 2025 года и 8-18 марта 2026-го. В каждом международном окне будет по три игровых дня, а всего команды проведут шесть игр по круговой системе — дома и на выезде.

Всего в первом раунде отборочный этап пройдет в семи группах — две лучшие команды каждого квартета выйдут во второй раунд, а также к ним присоединится три лучшие команды из тех, кто финишируют третьими.

Там к этим командам присоединятся 7 сборных, которые будут играть в отборе на чемпионат мира- 2026: Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Испания и Турция. Они сформируют шесть групп по четыре команды в каждой. По две лучших команды из каждой группы выйдут на чемпионат Европы.

Чемпион Европи-2025 сборная Бельгии, а также Финляндия, Литва и Швеция как хозяйки Евробаскета-2027 автоматически получили путевки на чемпионат Европы. Они сформируют отдельную группу и будут играть между собой во время международных окон.

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