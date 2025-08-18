Конев и Зотов покинули лагерь сборной Украины по баскетболу

Игроки не помогут сине-желтым в заключительном матче со Словакией

Мужская сборная Украины по баскетболу прибыла в Братиславу, где проведет заключительный матч пре-квалификации к ЧМ-2027 против сборной Словакии.

Сине-желтые остались без двух игроков. Из-за травмы голеностопа вновь вне игры Виталий Зотов. Также покинул лагерь национальной сборной форвард Владимир Конев.

Команда Айнарса Багатскиса с 5 очками занимает второе место в группе А пре-квалификации. Напомним, ранее Украина на выезде проиграла Швейцарии (64:66), после чего в «домашней» игре победила Словакию (80:71) и Швейцарию (73:64).

20 августа сине-желтые завершат мини-турнир пре-квалификации матчем со Словакией на выезде. Напомним, в следующий раунд квалификации выйдут две лучшие команды группы.

В основной европейской квалификации примут участие 32 команды. Участники этой стадии были распределены по 8 корзинам на основе мирового рейтинга ФИБА среди мужчин. Команды из корзин 1, 4, 5 и 8 попали в группы A, C, E и G. Корзины 2, 3, 6 и 7 попали в группы B, D, F и H.

В случае победы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 мужская национальная сборная Украины сыграет в первом раунде отбора в группе А с Испанией, Грузией и второй командой пре-квалификационной группы D (Дания, Норвегия, Хорватия). Если украинцы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 займут второе место, то в первом раунде основного раунда квалификации сыграют в группе С с Сербией, Турцией и Боснией и Герцеговиной.

По три лучшие команды из каждой группы А-Н выйдут во второй раунд квалификации и составят группы I, J, K и L. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой из четырех групп. Весь основной раунд отбора будет проходить с ноября 2025 по март 2027 года.

