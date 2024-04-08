У київському дербі встановили новий рекорд результативності в сезоні Вищої ліги

Київські колективи «Селф Мейд» та «PUSH TEAM» закривали свій регулярний сезон Вищої ліги очним протистоянням на головній арені столиці ПС «Венето».

У сусідів по турнірній таблиці серйозної боротьби не вийшло – «Селф Мейд» (6 місце) переміг «PUSH TEAM» (7) з рахунком 114:70. Прохідний та, ймовірно, не надто цікавий матч?

Проте ні, якщо ви відкриєте протокол поєдинку, то у очі відразу кинеться статистична лінія Вадима Довідного, який повторив п’ятий найрезультативніший матч в історії «вишки», по ходу встановивши і новий рекорд поточного сезону:

🔹 38 хвилини – 51 очко (12/24 двоочкових, 8/14 з-за дуги) – 3 підбирання – 13 передач

🔹 Це також другий найкращий матч сезону за реалізованими триочковими. Довідний володіє лідерством і в цьому показнику – дев’ять влучань за матч проти «ДіДіБао».

🔹 Історичний рекорд за очками у Вищій лізі належить колишньому гравцю «КТУ» Сергію Нетребі – 63 бали проти «СпортЛіцея» 22 квітня 2011-го.

Фото: SELF MADE

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