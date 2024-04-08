«Жизнь продолжается»: Узелков показал первое фото после операции на сердце

Instagram. Вячеслав Узелков

Бывший чемпион по версиям WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом дивизионе Вячеслав Узелков успешно перенес операцию на сердце.

«Всем привет. Я вышел из наркоза, я с новым сердцем, завтра у меня день рождения. Вот такой подарок я получил от врачей киевского института сердца. Спасибо, жизнь продолжается, значит я тоже помогу кому-то. И пока лежал в реанимации, придумал новый бесплатный проект по похудению. Пару дней на восстановление и все узнаете», – написал накануне Узелков на своей странице в Instagram.

Отметим, что это уже вторая операция на сердце, которую бывший боксер перенес в этом году. На этот раз у Вячеслава был диагностирован тромб в сердце, тромб в аорте и гангрена ноги.

sport.ua