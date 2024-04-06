Син Леброна виставив свою кандидатуру на драфт НБА. А ви бачили його статистику за перший рік в університеті?

Старший син Леброна Джеймса Бронні завершив свій дебютний сезон у NCAA та виставив свою кандидатуру на драфт НБА 2024 року. Окрім цього Леброн-молодший також вийшов на трансферний ринок NCAA, що означає, що він може не піти в НБА, а змінити коледж та залишитися в університетському баскетболі ще принаймні на один рік.

Свій перший сезон після школи Бронні провів в університеті Південної Каліфорнії, з яким не вийшов до «Березневого божевілля» (плей-оф NCAA), програвши Аризоні (49:70) у чвертьфіналі конференції Pac-12.

Усього в сезоні-2023/24 син Леброна Джеймса взяв участь у 25 матчах, граючи в середньому 19,4 хвилини за зустріч. Бронні набирав за цей час 4,8 очки, робив 2,8 підбирання, віддавав 2,1 асиста, здійснював 0,8 перехоплень та ставив 0,2 блок-шота. Також Джеймс-молодший реалізовував 36,6% кидків з гри, 26,7% триочкових та 67,6% штрафних.

Для порівняння візьмемо гравця університету Кентуккі Роба Діллінґема, якого Bleacher Report в останньому актуальному апдейті свого драфт-моку ставить на четверте місце серед всіх проспектів. Він також провів перший сезон в NCAA, має приблизно те ж амплуа, що й Бронні.

Роб взяв участь в 32 матчах, в яких грав 23,3 хвилини, набирав 15,2 очка, 2,9 підбирань, 3,9 асистів та робив у середньому 1 перехоплення за гру. А ще реалізовував 47,5% кидків з гри, 44,4% триочкових та 79,6% штрафних кидків.

Як гадаєте, чи варто якомусь із клубів НБА драфтувати Бронні вже цього року? І головне – чи варто «Лейкерс», за яких зараз грає його батько, йти на цей крок?

Фото: USATSI

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