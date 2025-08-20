Сборная Украины по баскетболу в гостях обыграла Словакию и стала первой в своей группе в пре-квалификации на чемпионат мира-2027

Сине-желтые успешно пробились в основную стадию отбора на мировое первенство

Сборная Украины по баскетболу в гостях обыграла Словакию (98:86) в заключительном матче четвертого тура пре-квалификации на чемпионат мира-2027.

По итогам первой четверти команда Айнарса Багатскиса проигрывала три очка, однако на большой перерыв она ушла со своим преимуществом +9. Во второй половине встречи Словакия пыталась переломить ход игры, но решающая десятиминутка осталась за Украиной, которая довела встречу до победного конца.

Наиболее результативным игроком в составе сборной Украины стал Александр Ковляр, на счету которого 33 очка, 6 очков и 6 подборов.

Напомним, что ранее в пре-квалификации Украина на выезде проиграла Швейцарии (64:66), а также в «домашних» играх победила Словакию (80:71) и Швейцарию (73:64). Имея семь набранных очков после четырех матчей, команда Айнарса Багатскиса заняла первое место в группе А.

В основной европейской квалификации примут участие 32 команды. Поскольку Украина заняла первое место в своей группе в пре-квалификации, то в первом раунде отбора на ЧМ-2027 она сыграет в группе А с Испанией, Грузией и второй командой пре-квалификационной группы D (Дания либо Хорватия).

По три лучшие команды из каждой группы А-Н выйдут во второй раунд квалификации и составят группы I, J, K и L. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой из четырех групп. Весь основной раунд отбора будет проходить с ноября 2025 по март 2027 года.

Чемпионат мира-2027. Пре-квалификация. Группа А

Словакия — Украина — 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Украина: Ковляр (33 + 6 подборов + 6 ассистов), Бобров (12), Липовый (11 + 8 подборов), Тыртышник (7), Бублик (6), Кравцов (6), Ткаченко (6), Ковалев (5), Новицкий (4), Санон (4 + 4 ассиста), Войналович (4)

