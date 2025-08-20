Скейнс: В 2021-м между Red Bull и Mercedes была война

В 2020-м Макс Ферстаппен начал работать с новым персональным тренером – Брэдли Скейнсом, у которого прежде не было опыта в Формуле 1.

В подкасте High Performance Брэдли рассказал о том, каким потрясением стал для него сезон 2021 года, когда борьба Ферстаппена и Хэмилтона за титул достигла максимального накала.

Брэдли Скейнс: «2021-й был лучшим опытом в моей жизни. Я занял место в первом ряду и своими глазами наблюдал за состязанием двух великих спортсменов.

Это были не просто два величайших гонщика. Они были хороши настолько, что боролись с отрывом в двадцать секунд от остальных, а их по ходу сезона разделяло не более секунды.

После некоторых гонок мы думали, что выиграем чемпионат, а потом оказывалось, что мы в беде. Мы боролись… Мы знаем, чем всё закончилось в Абу-Даби, но в том году оба гонщика безусловно заслуживали титул.

Сезон невероятного прессинга. Я помню Бразилию… До конца сезона оставалось три гонки, наши боксы находились рядом, как и наши моторхоумы. Сотрудникам обеих команд приходилось ходить рядом с расположением соперников. И они словно не видели друг друга – и не разговаривали.

Напряжение было настолько сильным, что его можно было резать ножом. А сейчас ты останавливаешься и разговариваешь со своей второй половинкой из Mercedes или со знакомыми сотрудниками, но в тех последних гонках это была битва. Это была война».

