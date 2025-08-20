ESPN: Коко Гауфф наняла специалиста по подаче накануне US Open

Американский телеканал сообщает об изменениях в команде третьей ракетки мира



В студии ESPN была озвучена информация, что Коко Гауфф решила изменить состав своей команды накануне Открытого чемпионата США. Журналисты сначала спекулировали, что речь идет о нескольких тренерах теннисистки, но позже уточнили, что штаб американки покинул только Мэтт Дэйли (тренер и специалист по хватке ракетки). Дэйли она наняла в конце прошлогоднего US Open, чтобы усилить свою подачу и форхенд. Тогда же Гауфф попрощалась с известным наставником Брэдом Гилбертом.

Теперь известно, что Коко Гауфф пригласила в команду Гэвина Макмиллана, специалиста по биомеханике, который ранее помог улучшить подачу первой ракетки мира Арины Соболенко. Макмиллан был на корте с Гауфф во время тренировки в теннисном центре Билли Джин Кинг в среду вместе с тренером Жаном-Кристофом Форелем (предварительно в СМИ сообщали, что Гауфф собирается уволить и Форела, но пока эта информация не была подтверждена).

На данный момент представитель Гауфф подтвердил начало сотрудничества с Гэвином Макмилланом. Также съемочная группа ESPN заметила Криса Юбенкса, теннисиста и комментатора, рядом с отцом Коко Гауфф во время ее тренировки.

Ранее в этом месяце на турнире в Монреале Коко Гауфф сделала 42 двойные ошибки всего за 3 матча.

“Многие факторы сходятся, и это может стать действительно хорошим партнерством, – сказал в эфире ESPN эксперт и тренер Янника Синнера Даррен Кэхилл. – Макмиллан очень внимателен к деталям… Я много раз с ним общался, и тот факт, что он имеет опыт работы с разными спортсменами из разных видов спорта, и мужчинами, и женщинами, что он использует новейшие технологии, активно работает с видео и тщательно разбирает биомеханику, – это большое преимущество”.

В четверг Коко Гауфф примет участие в выставочном турнире “Stars of the Open” в рамках Недели болельщиков на US Open.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua