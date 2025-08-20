Подготовка к Олимпиаде. Сборная США пригласила на сбор 44 хоккеиста

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная США по хоккею в рамках подготовки к олимпийскому турниру в Италии проведет сбор, который состоится 26 и 27 августа в Мичигане.

На сбор пригласили 44 игрока, а в окончательную заявку на Олимпиаду-2026 войдут 25 хоккеистов. Это один из последних шансов собрать команду вместе до начала ОИ.

У сборной США будет молодой состав, однако шанс поехать на Игры будет и у форварда-ветерана Патрика Кэйна, которого пригласили на сбор.

На групповом этапе ОИ США сыграют против Германии, Дании и Латвии.

Заявка олимпийской сборной США на сбор

