Мичков мощно втащил канадцу, а после удаления дал автограф болельщику: реакция прессы и соцсетей в Америке

Мичков подрался в матче с «Ютой»

Матвей Мичков был удален за драку в матче НХЛ «Филадельфия» — «Юта» (2:4). 9 декабря. Филадельфия. Фото Imagn Images, скриншот из видео, USA Today Sports Хорошо отметил день рождения.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Юта» — 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)

Голы: Карконе — 2 (Бортуццо), 27:01 — 0:1. Фараби — 4 (Силер, Конекны), 27:20 — 1:1. Вялимяки — 1 (Сергачев, Кули), 29:42 — 1:2. Типпетт — 8 (Силер, Мичков), 33:34 — 2:2. Кули — 7 (бол., Гюнтер, Келлер), 35:30 — 2:3. Стенлунд — 3 (мен.), 55:43 — 2:4.

Вратари: Эрссон (56:55 — 57:44, 58:05) — Стаубер.

Штраф: 18 — 6.

Броски: 23 (7+9+7) — 25 (12+8+5).

Наши: Мичков (19.07/3/+1) — Сергачев (27.04/2/+2).

9 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Российские хоккеисты не перестают зажигать в НХЛ. В ночь на 9 декабря восстановившийся от травмы нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал три очка в игре с «Ванкувером» и стал второй звездой матча. А Матвей Мичков из «Филадельфии» сделал голевую передачу в матче с «Ютой» и первым из новичков сезона набрал 25 очков. Но этим не ограничился — Матвей подрался с канадцем Барреттом Хэйтоном, получил 12-минутный штраф и взорвал соцсети благодаря автографу. Что об этом пишут в Америке?

NHL: «Кучеров — особенный игрок»

Никита Кучеров забросил шайбу и отдал две результативные передачи, вернувшись в строй после неизвестной травмы, а «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Ванкувер Кэнакс» со счетом 4:2. Джейк Гюнтцель забросил решающую шайбу в большинстве на 16:04 третьего периода с передачи Кучерова и похвалил одноклубника: «Куч — особенный игрок, поэтому, когда шайба у него, происходит многое. Сегодня вечером он провел много хороших розыгрышей».

«Шоу Кучерова. Вот так. Вот как я на это смотрю», — сказал тренер соперника Рик Токкет.

У Кучерова была только одна полноценная тренировка, так как он получил травму 29 ноября. «Я видел, как он делал это раньше: пропускал 10 дней или около того, но все равно набирал по три очка», — сказал тренер «Тампы» Джон Купер. «Он особенный игрок и вытаскивает игры таким образом. Обычно Никита играет большую роль, и сегодня это тоже было так».

RotoBaller: «Темп Кучерова мог замедлиться из-за травмы, но обошлось»

«Кучеров, пропустивший две игры из-за неизвестной травмы, забросил шайбу и сделал две передачи в матче с «Ванкувером». Российский звездный нападающий «Тампы» закончил три из последних шести игр с тремя очками. Темп Кучерова мог замедлиться из-за травмы, но, похоже, она не оказала никакого влияния на его форму».

Кучеров вернулся и показал класс! Набрал три очка и принес победу «Тампе»

BroadStreetHockey: «Мичков провернул трюк в стиле рок-звезды»

«Получив 12-минутный штраф за драку с Барреттом Хэйтоном, Мичков покинул лед. Но перед этим подписал бутылку воды фанату, когда уходил с поля. Мы не уверены, что у Мичкова будет еще много возможностей повторить этот рок-н-ролльный ход вне льда, но в воскресенье вечером он точно знал, что делать. Вас выгнали из игры после пары ударов? Просто идите и дайте фанатам то, что они хотят, пока вы возвращаетесь в раздевалку. Матвей просто излучает уверенность в себе, и мы бы не хотели, чтобы было иначе».

Fox: «Мичков дерзко дал автограф»

«Мичков получил дисциплинарное наказание за драку: ему был назначен 12-минутный штраф за драку против Барретта Хэйтона. Поскольку до конца игры оставалось меньше двух минут, судьи отправили Мичкова в раздевалку, а не на скамейку штрафников. Однако перед этим Мичков дерзко дал автограф поклоннику».

Матвей наслаждается своим первым сезоном в НХЛ и является одним из самых продуктивных игроков нападения «Филадельфии». Звездный нападающий набрал 25 очков в своих первых 26 играх, что является вторым показателем в команде и лучшим показателем в лиге среди новичков.

Социальные сети

@FlyersNation: «Матвей Мичков хотел убить Барретта Хэйтона».

@EHClothings: «Матвей Мичков раздает автографы после того, как его удалили за несколько секунд до конца матча».

@MattSags: «Я был на противоположной стороне тоннеля, когда Мичков подписывал бутылку для болельщика. Перед началом 3-го периода фанат спросил Мичкова, и он ответил, что подпишет после. Когда Мичкову дали штраф, я не думал, что он остановится, но, когда парень попросил, он остановился и подписал. Я захотел сделать снимок, потому что немногие спортсмены дадут автограф болельщику после удаления. Я хочу, чтобы именно такой игрок провел всю свою карьеру в «Филадельфии». Он был просто великолепен как на льду, так и вне его».

@BigHeadHcky: «Матвей Мичков сегодня вечером:

— 1 передача

— 92,85 xGF% на 5v5 (1-е место в составе «Флайерз»)

— 28 бросков по воротам «Флайерз» (5 бросков по воротам «Юты»)

— был удален и дал автограф на выходе.

Этот парень — суперзвезда».

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