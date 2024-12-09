Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»

Instagram. Василий Ломаченко

Тренер Расс Анбер, который является катменом украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, считает, что последний не до конца восстановился после поражения от Девина Хейни, которое считает несправедливым.

Анбер помогал Ломаченко в подготовке к бою против Джорджа Камбососа.

«Я был в Австралии вместе с Ломаченко, когда он победил Камбососа. Я не думаю, что Василий полностью восстановился или сможет восстановиться после несправедливого решения судей в бою с Хейни».

«Это был бой за все титулы, и это оскорбление, что Лома не получил то, что заслуживал», – сказал Анбер.

Ранее сообщалось, что Василий может вскоре завершить карьеру и больше в ринг не вернется.

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sport.ua