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Футбол

Зальцбург – ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

6 тур

Зальцбург - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images

    • В одном из матчей 6-го тура Лиги чемпионов сыграют австрийский "Зальцбург" и французский "ПСЖ". Оба сейчас находятся на местах в турнирной таблице, которые не позволяют выйти в этап плей-офф.

    Зальцбург - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    7.40 5.60 1.38 Узнать больше

    Игра состоится во вторник, 10-го декабря. Начало – в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.

    Трансляция матча

    Зальцбург - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Зальцбург - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Зальцбург - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    В эфире

    Зальцбург - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Трансляція матчу Зальцбург – ПСЖ Смотреть трансляцию

    Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

    www.ua-football.com

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