Боруссия Дортмунд – ПСВ. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 13.03.2024

С преимуществом домашнего поля

Лига чемпионов, 1/8 финала

Ответный матч (результат первого поединка 1:1)

13 марта, 22:00. "Зигналь Идуна Парк" (Дортмунд)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

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Содержание

Новости Боруссии Дортмунд

Новости ПСВ

Последние пять матчей Боруссии Дортмунд и ПСВ

Последние четыре личные встречи между соперниками

Ставки и коэффициенты на матч Боруссия Дортмунд – ПСВ

Прогноз матча Боруссия Дортмунд – ПСВ от UA-Football

“Вестфаленштадион” известен своей поддержкой. Особенно она важна сегодня, когда "Боруссия" имеет все шансы и возможности для прохода в следующий раунд. В первом матче команды забили по одному голу по равной игре. Теперь точно кто-то должен нанести больше точных ударов.

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Новости Боруссии Дортмунд

"Шмели" в прошлом матче победили "Вердер" в гостях. Подопечные Терзича сами себе создали проблемы. После двух голов еще в первом тайме Забитцер получил красную карточку. Ожидалось, что бременцы давили после перерыва, однако были способны лишь на один ответный мяч. Эта победа вошла в восьмиматчевую гостевую серию "Боруссии" без поражений – самый длинный отрезок таких поединков со времен Клоппа.

Пока дортмундцы идут на четвертом месте. До топ-3 трудно будет добраться, а за зону Лиги чемпионов нужно бороться с "Лейпцигом". “Быки”, кстати, уже вылетели в еврокубков, поэтому сконцентрируются сугубо на Бундеслиге. А "Боруссия" может дать им фору, если впервые за три года выйдет в 1/4 финала ЛЧ.

Кадры хозяев

Основной потерей "шмелей" является ключевой центрбек Нико Шлоттербек. Он в прошлом матче с ПСВ получил третью желтую карточку – сегодня не сыграет из-за дисквалификации. Также травмированы Бамба и Алле.

Новости ПСВ

Эйндговенцы продолжают возглавлять турнирную таблицу Эредивизи. Расстояние от второго "Фейеноорда" составляет 10 очков – достаточно комфортно, учитывая, что остались еще девять туров. Однако прошлый матч против середняка "Гоу Эхед Иглс" был довольно тяжелым. Хотя и подопечные Боша забили на 10-й минуте, однако дальше могли потерять победу. К концу встречи они еще и остались в меньшинстве, но три очка завоевали.

Кстати, Бош возвращается на знакомый ему стадион. В период с июля по декабрь 2017 он возглавлял "Боруссию". 24 матча хватило местному руководству, чтобы отправить нидерландца в отставку. Интересно, что завершил свою карьеру наставник именно на “Зигналь Идуна Парк” в игре против “Вердера” (1:2). Такой счет будет достаточно комфортен для его гостевой команды и сейчас.

Кадры гостей

Ноа Ланг еще с января находится в лазарете – не сыграет он и сегодня. Также рискует не выйти на поле Исмаэль Саибар. Марокканец пропустил последние три матча, однако практически восстановился от травмы.

Последние пять матчей Боруссии Дортмунд и ПСВ

Последние пять встреч хозяев

09.03. Вердер – Боруссия Д 1:2 (Бундеслига)

02.03. Унион – Боруссия Д 0:2 (Бундеслига)

25.02. Боруссия Д – Хоффенхайм 2:3 (Бундеслига)

20.02. ПСВ – Боруссия Д 1:1 (Лига чемпионов)

17.02. Вольфсбург – Боруссия Д 1:1 (Бундеслига)

Последние пять встреч гостей

08.03. Гоу Эхед Иглс – ПСВ 0:1 (Эредивизи)

03.03. ПСВ – Фейеноорд 2:2 (Эредивизи)

24.02. Зволле – ПСВ 1:7 (Эредивизи)

20.02. ПСВ – Боруссия Д 1:1 (Лига чемпионов)

16.02. ПСВ – Хераклес 2:0 (Эредивизи)

Последние четыре личные встречи между соперниками

20.02.24. ПСВ – Боруссия Д 1:1 (ЛЧ)

07.01.17. Боруссия Д – ПСВ 4:1 (ТМ)

22.10.22. Боруссия Д – ПСВ 1:1 (ЛЧ)

02.10.02. ПСВ – Боруссия Д 1:3 (ЛЧ)

Ставки и коэффициенты на матч Боруссия Дортмунд – ПСВ

2.08 3.90 3.45 Узнать больше

Прогноз матча Боруссия Дортмунд – ПСВ от UA-Football

"Шмели" из последних шести домашних поединков победила только в двух. Если говорить о еврокубках, то на групповом этапе только "Ньюкасл" уступил на "Зигналь Идуна Парк". С другой стороны, дортмундцы против "Милана" и ПСЖ не проиграли. В этом году подопечные Терзича имеют особую настройку на Лигу чемпионов. ПСВ во внутреннем чемпионате может разрывать, однако сегодня встретится со слишком большим давлением. Прогноз: Победа "Боруссии" Д в основное время.

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