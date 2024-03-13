Леннокс Льюис рассказал, что помогло Джошуа так легко уничтожить Нганну

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Легендарный боксер хевивейта Леннокс Льюис прокомментировал победу Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) в бою против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну (0-2, 0 KO).

«Как я всегда говорил, все дело в послужном списке. Эй Джей сделал то, что должен был сделать, а также показал, какую разницу делают квалификация и опыт… И прежде чем вы начнете говорить о Фьюри, он легкомысленно отнесся к Нганну и почти поплатился за это. Эй Джей не поплатился!», – написал Льюис.

8 марта в Эр-Рияде Джошуа жестко нокаутировал Нганну во втором раунде. Фьюри ранее победил Франсиса раздельным решением судей, побывав в нокдауне.

sport.ua