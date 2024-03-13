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Боруссия Дортмунд – ПСВ. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 13.03.2024

С преимуществом домашнего поля

    • Лига чемпионов, 1/8 финала

    Ответный матч (результат первого поединка 1:1)

    13 марта, 22:00. "Зигналь Идуна Парк" (Дортмунд)

    Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

    Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

    Трансляция матча

    Боруссия Дортмунд – ПСВ. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 13.03.2024

    Боруссия Дортмунд – ПСВ. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 13.03.2024

    Боруссия Дортмунд – ПСВ. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 13.03.2024

    В эфире

    Боруссия Дортмунд – ПСВ. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 13.03.2024

    Трансляція матчу Боруссія Д — ПСВ Смотреть трансляцию

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    Содержание

  • Новости Боруссии Дортмунд
  • Новости ПСВ
  • Последние пять матчей Боруссии Дортмунд и ПСВ
  • Последние четыре личные встречи между соперниками
  • Ставки и коэффициенты на матч Боруссия Дортмунд – ПСВ
  • Прогноз матча Боруссия Дортмунд – ПСВ от UA-Football

    • “Вестфаленштадион” известен своей поддержкой. Особенно она важна сегодня, когда "Боруссия" имеет все шансы и возможности для прохода в следующий раунд. В первом матче команды забили по одному голу по равной игре. Теперь точно кто-то должен нанести больше точных ударов.

    Боруссия Дортмунд – ПСВ. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 13.03.2024

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    Новости Боруссии Дортмунд

    "Шмели" в прошлом матче победили "Вердер" в гостях. Подопечные Терзича сами себе создали проблемы. После двух голов еще в первом тайме Забитцер получил красную карточку. Ожидалось, что бременцы давили после перерыва, однако были способны лишь на один ответный мяч. Эта победа вошла в восьмиматчевую гостевую серию "Боруссии" без поражений – самый длинный отрезок таких поединков со времен Клоппа.

    Пока дортмундцы идут на четвертом месте. До топ-3 трудно будет добраться, а за зону Лиги чемпионов нужно бороться с "Лейпцигом". “Быки”, кстати, уже вылетели в еврокубков, поэтому сконцентрируются сугубо на Бундеслиге. А "Боруссия" может дать им фору, если впервые за три года выйдет в 1/4 финала ЛЧ.

    Кадры хозяев

    Основной потерей "шмелей" является ключевой центрбек Нико Шлоттербек. Он в прошлом матче с ПСВ получил третью желтую карточку – сегодня не сыграет из-за дисквалификации. Также травмированы Бамба и Алле.

    Новости ПСВ

    Эйндговенцы продолжают возглавлять турнирную таблицу Эредивизи. Расстояние от второго "Фейеноорда" составляет 10 очков – достаточно комфортно, учитывая, что остались еще девять туров. Однако прошлый матч против середняка "Гоу Эхед Иглс" был довольно тяжелым. Хотя и подопечные Боша забили на 10-й минуте, однако дальше могли потерять победу. К концу встречи они еще и остались в меньшинстве, но три очка завоевали.

    Кстати, Бош возвращается на знакомый ему стадион. В период с июля по декабрь 2017 он возглавлял "Боруссию". 24 матча хватило местному руководству, чтобы отправить нидерландца в отставку. Интересно, что завершил свою карьеру наставник именно на “Зигналь Идуна Парк” в игре против “Вердера” (1:2). Такой счет будет достаточно комфортен для его гостевой команды и сейчас.

    Кадры гостей

    Ноа Ланг еще с января находится в лазарете – не сыграет он и сегодня. Также рискует не выйти на поле Исмаэль Саибар. Марокканец пропустил последние три матча, однако практически восстановился от травмы.

    Последние пять матчей Боруссии Дортмунд и ПСВ

    Последние пять встреч хозяев

  • 09.03. Вердер – Боруссия Д 1:2 (Бундеслига)
  • 02.03. Унион – Боруссия Д 0:2 (Бундеслига)
  • 25.02. Боруссия Д – Хоффенхайм 2:3 (Бундеслига)
  • 20.02. ПСВ – Боруссия Д 1:1 (Лига чемпионов)
  • 17.02. Вольфсбург – Боруссия Д 1:1 (Бундеслига)

    • Последние пять встреч гостей

  • 08.03. Гоу Эхед Иглс – ПСВ 0:1 (Эредивизи)
  • 03.03. ПСВ – Фейеноорд 2:2 (Эредивизи)
  • 24.02. Зволле – ПСВ 1:7 (Эредивизи)
  • 20.02. ПСВ – Боруссия Д 1:1 (Лига чемпионов)
  • 16.02. ПСВ – Хераклес 2:0 (Эредивизи)

    • Последние четыре личные встречи между соперниками

    20.02.24. ПСВ – Боруссия Д 1:1 (ЛЧ)

    07.01.17. Боруссия Д – ПСВ 4:1 (ТМ)

    22.10.22. Боруссия Д – ПСВ 1:1 (ЛЧ)

    02.10.02. ПСВ – Боруссия Д 1:3 (ЛЧ)

    Ставки и коэффициенты на матч Боруссия Дортмунд – ПСВ

    Боруссия Дортмунд – ПСВ. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 13.03.2024

    2.08 3.90 3.45 Узнать больше

    Прогноз матча Боруссия Дортмунд – ПСВ от UA-Football

    "Шмели" из последних шести домашних поединков победила только в двух. Если говорить о еврокубках, то на групповом этапе только "Ньюкасл" уступил на "Зигналь Идуна Парк". С другой стороны, дортмундцы против "Милана" и ПСЖ не проиграли. В этом году подопечные Терзича имеют особую настройку на Лигу чемпионов. ПСВ во внутреннем чемпионате может разрывать, однако сегодня встретится со слишком большим давлением. Прогноз: Победа "Боруссии" Д в основное время.

    www.ua-football.com

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