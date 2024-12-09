Гаэль Монфис – о миксте с Элиной Свитолиной: “Мы это обязательно сделаем и мы не намерены ждать слишком долго”

Французский теннисист Гаэль Монфис в своем блоге в YouTube рассказал о возможном совместном выступлении в миксте со своей женой украинкой Элиной Свитолиной



“Когда мы с Элиной сыграем в паре? Мне нравится этот вопрос, его очень часто мне задают. Наступит момент, когда мы это сделаем. Не могу сказать вам, когда именно, но мы это обязательно сделаем. Это было бы классно.

Я хочу, чтобы мы сделали это, когда наша маленькая девочка станет достаточно взрослой, чтобы понимать происходящее. В то же время, мы не намерены ждать слишком долго, потому что я не уверен, что через четыре года, когда ей будет шесть, я все еще буду играть”, – сказал Гаэль Монфис.

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