Прикарпатье-Говерла в овертайме вырвала победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET-2024/25

Ивано-франковская команда одержала первую победу в сезоне

Первый матч киевского бабла в рамках текущей игровой недели регулярного сезона Суперлиги FAVBET-2024/25 принес неожиданный результат. Прикарпатье-Говерла в противостоянии с Черкасскими Мавпами сумела отыграть немалый гандикап, после чего дожала соперника в овертайме — 75:72.

Первую четверть сильнее провела ивано-франковская команда, которая ранее проиграла все девять матчей регулярного чемпионата. А во второй фаворит взялся за дело и сам завладел инициативой. Большой перерыв зафиксировал преимущество Мавп со счетом 37:30.

В третьей четверти преимущество черкасского коллектива достигало 13 очков, а в начале четвертой Мавпы вели +14. Но Говерла смогла собраться с силами и совершить камбек, сравняв счет в самой концовке — 61:61. Овертайм прошел в равной борьбе, но и тут удача улыбнулась условным хозяевам.

Наибольший вклад в победу аутсайдера внес Сергей Кузнецов, набравший 19 очков при восьми ассистах, семи подборах и трех перехватах. Также достоин быть отмеченным дабл-дабл Романа Морозова.

Прикарпатье-Говерла одержала первую победу в сезоне, но осталась на дне турнирной таблицы. Мавпы упустили возможность подобраться на минимальное расстояние к идущему третьим БК Ровно. Завтра, 10 декабря, черкащане сыграют с Киев-Баскетом, а ивано-франковская команда будет противостоять Кривбассу.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — Черкасские Мавпы — 75:72 ОТ (17:11, 13:26, 13:14, 18:10, 14:11)

Прикарпатье-Говерла: Кузнецов (19 + 8 передач + 7 подборов + 3 перехвата — 3 потери), Кабацюра (16 + 8 подборов), Морозов (11 + 10 подборов + 4 передачи), Иванов (11 + 5 подборов), Чугунов (8), Маркив (8), Стародуб (2)

Черкасские Мавпы: Холод (22 + 7 подборов + 3 перехвата), Марченко (16 + 5 подборов — 5 потерь), Агафонов (14 + 9 подборов + 3 передачи + 3 перехвата), Кошеватский (8 + 8 передач + 5 подборов — 4 потери), Климов (5), Клебан (4), Упырь (3), Пирогов (0 + 6 подборов)

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