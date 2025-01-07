НБА. Сакраменто с Лэнем дожал Майами в овертайме, победы Миннесоты и Орландо

Победная серия Кингз составляет уже 5 матчей

В ночь на 7 января состоялись девять поединков регулярного чемпионата в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Сакраменто, за который выступает украинец Алексей Лэнь, выдал впечатляющий домашний камбэк против Майами. Кингз в начале четвертого периода уступали в 17 очков, но сравняли счет в самой концовке, а затем дожали соперника во втором овертайме.

Сам украинский центровой внес скромный вклад в этот успех, проведя на площадке менее двух с половиной минут. В активе Алексея 2 подбора, в пассиве — один фол и одна потеря.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 118:115 (23:28, 28:32, 37:30, 30:25)

Филадельфия Сиксерс — Финикс Санз — 99:109 (23:16, 23:26, 27:36, 26:31)

Бруклин Нетс — Индиана Пэйсерс — 99:113 (22:24, 17:31, 31:23, 29:35)

Торонто Рэпторз — Милуоки Бакс — 104:128 (19:28, 28:38, 28:33, 29:29)

Нью-Йорк Никс — Орландо Мэджик — 94:103 (28:24, 23:29, 17:22, 26:28)

Чикаго Буллз — Сан-Антонио Сперс — 114:110 (20:29, 30:36, 32:30, 32:15)

Мемфис Гриззлис — Даллас Маверикс — 119:104 (26:36, 30:19, 31:25, 32:24)

Миннесота Тимбервулвз — Лос-Анджелес Клипперс — 108:106 (16:27, 30:26, 31:23, 31:30)

Сакраменто Кингз — Майами Хит — 123:118 OT (23:28, 27:19, 18:31, 34:24, 10:10, 11:6)

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