Центровой Черкасских Мавп Агафонов стал рекордсменом Суперлиги Favbet по блок-шотам за всю историю

В сегодняшнем матче против Киев-Баскета 38-летний баскетболист поставил свой исторический 366-й блок

В сегодняшнем победном матче против Киев-Баскета (88:69) центровой Черкасских Мавп Андрей Агафонов совершил свой исторический 366-й блок-шот на уровне Суперлиги Favbet.

До этой игры 38-летний баскетболист делил лидерство по этому показателю с Вячеславом Кравцовым, однако уступал конкуренту из-за большего числа сыгранных матчей. Теперь же у Агафонова — единоличное лидерство по блок-шотам за всю историю элитного дивизиона.

Из действующих игроков ближайшим преследователем Андрея является центровой Киев-Баскета Максим Сандул (283 блока). Седьмой исторический показатель имеет Станислав Тимофеенко из Днепра. Его одноклубник Владимир Конев близок к попаданию в топ-10 — для ему нужно сделать еще два блок-шота.

В Суперлиге Favbet-2024/25 уверенно лидирует Днепр, со старта чемпионата не потерпевший ни одного поражения. Второе место занимает Киев-Баскет, на третье после сегодняшнего триумфа (в том числе благодаря эффективной игре Агафонова) поднялись Черкасские Мавпы.

Суперлига Favbet. Исторический рейтинг блок-шотов

1. Андрей Агафонов — 366 (в 365 матчах)

2. Вячеслав Кравцов — 365 (221)

3. Максим Корниенко — 329 (283)

4. Максим Сандул — 283 (422)

5. Алексей Онуфриев — 275 (375)

6. Станислав Балашов — 254 (227)

7. Станислав Тимофеенко — 231 (507)

8. Игорь Зайцев — 219 (247)

9. Михаил Анисимов — 212 (371)

10. Винсент Хантер — 208 (163)

11. Владимир Конев — 207 (424)

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