Прикарпатье-Говерла обыграла Кривбасс в матче домашнего бабла Суперлиги Favbet-2024/25

Команда Мурзина добыла третью победу в сезоне и вторую – в новом году

Прикарпатье-Говерла одержала победу над Кривбассом в поединке домашнего бабла регулярного сезона Суперлиги Favbet-2024/25 — 77:68.

Весь поединок проходил в близкой борьбе, однако в каждой из четвертей подопечным Евгения Мурзина удавалось достигать незначительного перевеса над соперником. К началу последней десятиминутки Прикарпатье-Говерла установила гандикап в 10-12 очков, который удержала до финальной сирены.

Лучшим игроком матча стал Даниил Маркив с 19 очками и рейтингом эффективности 18.

Для команды из Ивано-Франковска эта победа стала всего лишь третьей в 20 поединках сезона. Предыдущую викторию команда Мурзина одержала недавно, в январе — также в родных стенах над Старым Луцком (79:74).

Сегодняшние матчи принесли два неожиданных результата. Напомним, ранее Черкасские Мавпы добились уверенной победы над занимающим второе место Киев-Баскетом (88:69). 38-летний Андрей Агафонов в той встрече установил исторический рекорд Суперлиги по блок-шотам (366).

Кривбасс упустил возможность вернуться на третье место. Прикарпатье-Говерла, несмотря на сегодняшний успех, продолжает замыкать таблицу. Завтра, 14 февраля, команда из Ивано-Франковска будет противостоять Черкасским Мавпам, а Кривбасс ждет противостояние с Киев-Баскетом.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — Кривбасс — 77:68 (20:19, 19:15, 20:19, 18:15)

Прикарпатье-Говерла: Маркив (19 + 3 подбора), Рид (17 + 5 передач + 5 подборов), Кузнецов (12 + 5 передач), Чугунов (9 + 4 подбора), Морозов (7 + 12 подборов), Стародуб (5 + 4 передачи), Кабацюра (4 + 6 подборов), Бречка (2), Иванов (2)

Кривбасс: Бублик (23 + 4 передачи), Келли (15 + 5 подборов + 4 передачи — 3 потери), Водолазский (11), Быков (7), Ловингс (6), Триколенко (4 + 9 подборов + 3 передачи), Товкач (2 + 5 подборов)

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