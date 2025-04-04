НБА оштрафовала Джа Моранта на 75 тысяч долларов за жесты, изображающие пистолет

Звезда Гризлис в 2023 году получал отстранения за инциденты с реальным оружием

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала разыгрывающего Мемфиса Джа Моранта на 75 тысяч долларов.

Защитник Гризлис в матче с Голден Стэйт продемонстрировал жест, изображающий пистолет. Так Джа поприветствовал игрока Уорриорс Бадди Хилда. НБА вынесла предупреждение Моранту, однако Джа его проигнорировал и повторил похожие жесты через несколько дней в игре с Майами.

Ассоциация назвала жест «неуместным» и вынесла штраф. В НБА пояснили, что «Морант был ранее предупрежден офисом лиги о том, что этот жест может быть истолкован в негативном свете».

Отметим, что Джа в 2023 году имел инциденты с реальным оружием, из-за чего его дважды отстранили от игр. Сперва Джа попал на видео, где он демонстрировал огнестрельное оружие, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ночном клубе в районе Денвера. Затем Моранта сняли с оружием в автомобиле — в НБА отметили, что баскетболист знал, что его снимают и нарушил свои обязательства и публичные заявления, что инцидент не повторится. В совокупности Джа получил дисквалификацию на 33 матча и потерял 8,3 млн долларов зарплаты.

Мемфис занимает седьмое место в Западной конференции НБА. В следующем матче Гризлис сграют с Детройтом 6 апреля.

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