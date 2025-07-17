Плеханов: К сожалению, это наш уровень — мы допускаем большое количество ошибок в легких ситуациях

Сборная Украины U-20 по баскетболу сыграет с Чехией за 9-16 места на Евробаскете-2025

Главный тренер сборной Украины U-20 по баскетболу Валерий Плеханов прокомментировал поражение от Сербии (61:75) в матче 1/8 финала Евробаскета-2025 в Дивизионе А.

«Мы считали сборную Сербии более удобным соперником, чем Франция. Мои ассистенты проделали большой объем работы и мы нашли правильную тактику. В течение матча сменили четыре вида защиты и выбрали тот, который подходил больше всего. Когда мы играли индивидуальную защиту, мы не могли справиться с большими соперниками. Поменяв систему, стало тяжело нашим маленьким. Мы попробовали два вида зоны и один из них сработал. При -5 нужно было реализовывать два штрафных и работать дальше над результатом».

«Но, к сожалению, это наш уровень — мы допускаем большое количество ошибок в легких ситуациях. Мы неправильно принимаем решение и это завершается проигранными эпизодами».

«Мы старались, я не могу упрекнуть ребят в том, что они не боролись и не хотели выиграть. Но под давлением соперника и на физической усталости мы принимали много неправильных решений – это наша проблема. На этом уровне нельзя столько ошибаться и 25 потерь – это единственный показатель, который нужно знать по итогу этого матча».

«Нам чуть-чуть не хватает уровня игроков, этот уровень не позволяет нам бороться за медали. Я не вижу посторонних людей в этой сборной – все заслужили свое место. Но на фоне команд уровня Сербии все наши ошибки сразу видны и почти каждая наша погрешность завершается набранными очками соперника».

«После матча попросил ребят не разочаровываться, ведь самая главная игра на чемпионате Европы для нас далее против Чехии. Мы реалисты, но, да, конечно, мы хотели попытаться зацепиться за результат в 1/8 финала. Теперь все наше внимание на матчи против Чехии».

«Мы смотрели все их матчи, видели, как играет эта неуступчивая сборная. У них нет очень больших игроков, но все ребята крепкие. Наша задача сделать все, чтобы нейтрализовать все их сильные стороны, а это дальний бросок и достаточно жесткий прессинг. В сегодняшней игре с Испанией они тоже играли два разных вида зонной защиты. У нас немного времени, чтобы к этой зоне подготовиться, но я думаю, что ребята правильно оценят ситуацию, и мы будем готовы к этому матчу на 100%».

Команда Валерия Плеханова проиграла четвертый матч на Евробаскете-2025. Ранее в групповом раунде украинцы уступили Германии (62:64), Бельгии (55:65) и Италии (60:80), и заняли последнее место в группе С.

Далее сине-желтые поведут борьбу за 9-16 места на турнире и право остаться в Дивизионе А. Следующим соперником команды Плеханова станет Чехия, которая в 1/8 финала проиграла Испании. Матч пройдет 17 июля и начнется в 15:30. Напомним, в Дивизион В опустятся три худших команды элитного дивизиона.

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