Харьковские Соколы подписали разыгрывающего Хохоника

Харьковчане вернулись в элиту украинского баскетбола

Харьковские Соколы подписали разыгрывающего защитника Андрея Хохоника.

Последние два сезона 27-летний игрок представлял Запорожье и становился лучшим ассистентом Лиги. В прошлом сезоне, в среднем за матч, Хохоник набирал 12,1 очков, 4,7 подбора и 8,6 передач.

Напомним, Харьковские Соколы уверенно переиграли Нико-Баскет в финале Высшей лиги-2024/25 и подтвердили свое участие в Суперлиге 2025/26. Кроме того, в завершившемся сезоне команда Алексея Золотоуса дошла до полуфинала Кубка Украины FAVBET, где уступила БК Ровно.

В грядущем сезоне команду возглавит Валерий Плеханов, который до того тренировал Запорожье. Также в рядах Соколов остался MVP Высшей лиги Дмитрий Мартынов.

Харьковчане уже выступали в Суперлиге в период 2019 — 2022. В 2023-м Соколы возобновили выступления на уровне Высшей лиги.

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