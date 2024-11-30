Детройт разгромил Индиану, Лейкерс уступили Оклахоме-Сити в регулярном чемпионате НБА

Сакраменто без Лэня потерпел фиаско в матче с Портлендом

В ночь на 30 ноября состоялись 10 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Сакраменто Кингз потерпели поражение от Портленд Трэйл Блэйзерс — 106:115. Центровой Кингз Алексей Лэнь на площадке не появился.

НБА. Регулярный чемпионат

Шарлотт Хорнетс — Нью-Йорк Никс — 98:99 (23:15, 26:31, 23:25, 26:28)

Атланта Хокс — Кливленд Кавальерс — 117:101 (29:27, 23:23, 39:23, 26:28)

Мемфис Гриззлис — Нью-Орлеан Пеликанс — 120:109 (32:28, 35:28, 25:26, 28:27)

Бруклин Нетс — Орландо Мэджик — 100:123 (29:33, 20:28, 22:35, 29:27)

Миннесота Тимбервулвз — Лос-Анджелес Клипперс — 93:92 (26:25, 27:22, 19:21, 21:24)

Индиана Пэйсерз — Детройт Пистонс — 106:130 (24:33, 29:30, 20:29, 33:38)

Майами Хит — Торонто Рэпторз — 121:111 (20:21, 38:40, 38:23, 25:27)

Чикаго Буллз — Бостон Селтикс — 129:138 (30:39, 37:28, 29:29, 33:42)

Лос-Анджелес Лейкерс — Оклахома-Сити Тандер — 93:101 (24:32, 24:19, 21:20, 24:30)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Сакраменто Кингз — 115:106 (25:30, 29:20, 33:22, 28:34)

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