Алекс Элбон: У нас хороший темп на длинной серии

Гонщик Williams Алекс Элбон был близок к выходу в финал квалификации к спринту Гран При Катара – ему не хватило менее двух десятых. Его напарник Франко Колапинто показал последнее время и рассматривает предстоящий спринт в качестве подготовительной сессии к главной квалификации.

Алекс Элбон (12-й): «Во-первых, сегодня было весело – трасса интересная и очень быстрая. Я немного разочарован результатом. В тренировке не удавалось вывести шины в рабочий диапазон, и в квалификации к спринту проблема повторилась. Думаю, вывод шин в оптимальный диапазон был проблемой для большинства команд.

Полагаю, завтра мы будем в порядке. У нас очень хороший темп на длинной серии кругов, так что я настроен оптимистично».

Франко Колапинто (20-й): «Сложный день – ещё в тренировке начались проблемы с машиной. Нам не удалось найти правильное направление для работы с настройками. Я понемногу терял время на протяжении всего круга, и это больше всего огорчает, поскольку не было какого-то одного конкретного места, в котором была бы большая потеря.

В быстрых поворотах машина нормально управлялась, но в среднескоростных и медленных возникали проблемы с передними шинами и балансом. Мы попытались это исправить, изменив настройки после тренировки, но решение сработало не так, как мы хотели.

Однако с той информацией, которую удалось собрать сегодня, и которую мы соберем в спринте, я надеюсь, что мы сможем показать что-то интересное в главной квалификации».

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