Гонщик Sauber Валттери Боттас считает, что эта неделя сыграет важную роль для подписания контрактов на следующий сезон. Главная переменная – решение Карлоса Сайнса…

Валттери Боттас: « На этой неделе многое станет ясно, я к этому готов. Есть определённая дата, которая, видимо, ответит на некоторые вопросы – и я её с нетерпением жду.

Возможно, и я на этой неделе что-то узнаю о своём будущем а может и нет – 50 на 50. Но я думаю, что после этой недели события будут происходить очень быстро.

Уверен ли я, что останусь в Формуле 1? Всегда есть сомнения, пока контракт не подписан. Я должен быть здесь, я принадлежу этому миру, так что посмотрим».

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