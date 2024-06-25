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Футбол

Бобровский стал четвертым российским вратарем, выигравшим Кубок Стэнли

Бобровский стал четвертым российским вратарем, выигравшим Кубок Стэнли

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский выиграл Кубок Стэнли, победив в финальной серии «Эдмонтон» (4-3).

Он стал четвертым вратарем из России, выигравшим этот трофей. Ранее Кубок Стэнли выигрывали Николай Хабибулин (2004), Илья Брызгалов (2007) и Андрей Василевский (2020, 2021).

Бобровский также стал 11-м голкипером в истории НХЛ, одержавшим победу в розыгрыше Кубка в возрасте 35 лет и старше.

В составе «Пантерз» всего играли трое россиян. Помимо Бобровского вытупали защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко.

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