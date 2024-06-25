Усик впервые высказался о видео, на котором Фьюри пьяный ударился о столб

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) в пятницу вечером был замечен очень пьяным в одном из баров Моркамба.

В сети появилось видео, на котором охрана выводит Цыганского короля из заведения. После выхода из бара Фьюри споткнулся, встал на четвереньки, а затем ударился головой о фонарный столб на улице. Александр Усик коротко прокомментировал это видео.

«Borracho! Borracho!» (на испанском – пьяный).

Я хорошо запомнил ошибки, которые я допустил в первом бою с Тайсоном. Я их не допущу повторно», – сказал Усик.

Ранее сообщалось, что жена Фьюри против реванша Тайсона с Усиком.

sport.ua