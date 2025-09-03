Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис рассказал, что для него значит абсолютное чемпионство.

«Абсолютное чемпионство? Это самая большая награда в мире. Для меня это означало, что я – лучший. Было так много разных чемпионов, так много разных поясов, но быть абсолютным чемпионом – значит быть парнем номер один, и это то, что я хотел сделать», – сказал Леннокс.

В 1999 году Леннокс Льюис победил в реванше Эвандера Холифилда и стал абсолютным чемпионом мира – объединив пояса WBA, WBC и IBF. Однако впоследствии британец без боя потерял титул WBA, ни разу так и не защитив статус абсолюта.

