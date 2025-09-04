Все организовала газета. К юбилею главного футбольного евротурнира

Инициатором проведения нового турнира был редактор французской спортивной газеты L’Equipe Габриэль Ано, который подглядел идею подобных клубных соревнований в Южной Америке.

Особенностью дебютного розыгрыша-1955/56 стал необычный отбор участников. Использовалась система приглашений, которые L’Equipe разослала самым популярным на ее взгляд клубам Европы – вне зависимости от того, были ли они чемпионами своих стран. А из-за странной системы жеребьевки первый раунд турнира растянулся почти на два месяца: с начала сентября по 1 ноября.

Открывать турнир по жребию выпало "Спортингу" и "Партизану" на поле лиссабонских "львов". Поскольку "зелёно-белые" ещё достраивали свой новый клубный стадион "Жозе Алваладе" (он был сдан в эксплуатацию в следующем году), встреча прошла в пригороде столицы Оэйраше на арене "Насьонал". Надо сказать, что в день матча над Лиссабоном гулял сильный ветер. А Национальный стадион из-за своеобразной конструкции продувается ветрами буквально насквозь. В итоге, погодные условия добавили элемент непредсказуемости старту и без того неведомого турнира.

Встреча с "Партизаном" стала для лиссабонцев первым официальным матчем сезоне (чемпионат Португалии стартовал лишь через две недели). Югославы же, напротив, уже вкатились в сезон, проведя несколько матчей внутреннего первенств, а потому пребывали в лучших игровых кондициях. Кроме того, в их составе блистали несколько футболистов, завоевавших со сборной серебро Олимпиады 1952 года: Бранко Зебец, Бруно Белин, Степан Бобек и Милош Милутинович (еще один "олимпиец" Златко Чайковски пропускал матч по уважительной причине – сдавал сессию в институте). Поэтому, несмотря на то, что поддержать лиссабонцев собралась 30-тысячная армия болельщиков, начало встречи осталось за гостями.

Едва прозвучал стартовый свисток французского арбитра Дина Арзека, Степан Бобек вывалился один на один с голкипером "львов" Карлушем Гомешем, но из выгоднейшей позиции стрельнул мимо, упустив возможность стать автором дебютного гола в истории еврокубков. Что не получилось у капитана югославов, удалось на 14-й минуте форварду "Спортинга" Жоау Мартиншу. Замкнув головой навес Мануэла Вашкеша с правого фланга, он вывел хозяев вперед. При этом белградцы еще и потеряли левого защитника Зебеца: за несколько мгновений до гола Бранко травмировал колено в единоборстве с Вашкешем. Поскольку замены тогда не предполагались, "Партизан" де-факто остался в меньшинстве.

Тренеру гостей Александру Томашевичу пришлось в срочном порядке вносить изменения: на место Зебеца опустился левый крайний нападающий Антон Херцег. Это сработало. Под занавес первого тайма правый инсайд Милош Милутинович (старший брат знаменитого в будущем тренера Боры Милутиновича) восстановил паритет, а вскоре после возобновления игры он же вывел "Партизан" вперед. "Второй пропущенный мяч стал несчастным случаем, – сетовал потом защитник "Спортинга" Мануэл Пассуш. – Мяч качнуло ветром, что ввело меня в заблуждение".

А за минуту до этого составы уравнялись: за грубый фол против Бобека с поля был изгнан центрбек хозяев Жору Галаш.

Но это было еще далеко не все. В середине второго тайма "львы" сравняли счет усилиями 19-летнего дебютанта Жоакима Альмейды или просто Кима, лишь недавно вызванного из юношеской команды.

За 17 минут до конца югославы вновь вышли вперед, точным ударом отметился их капитан Бобек. Но последнее слово в этом удивительном тайме осталось за хозяевами. Через пять минут Ким блестящей проникающей передачей нашел в штрафной соперника Мартинша, и тот оформил дубль, установив окончательный результат – 3:3.

"Качество футбола, конечно, было не идеальным из-за сильного ветра", – отметил после игры аргентинский тренер "Спортинга" Алехандро Скопелли, признавший также, что впечатлен игрой соперника: "Партизан" – одна из сильнейших команд, с которой нам доводилось играть дома".

В свою очередь Степан Бобек после игры категорично заявил: "Мы должны выигрывать в Белграде". Так и вышло – в ответном поединке Милош Милутинович сделал покер и помог "Партизану" взять верх со счетом 5:2. Белградцы вышли в следующий раунд, где по сумме двух встреч уступили будущему триумфатору турнира (а также четырех последующих розыгрышей) "Реалу". При этом, после более чем уверенной победы в Мадриде (4:0) "королевский клуб" едва не растерял свое преимущество, пропустив в ответной матче в заснеженной столице Югославии три безответных мяча. Два из них забил неугомонный Милутинович, и это позволило ему с 8 голами стать лучшим бомбардиром первого розыгрыша КЕЧ. Впрочем, это уже совсем другая история…

P.S. Вечером после исторического матча делегации "Спортинга" и "Партизана" отправились на товарищеский ужин в лиссабонский ресторан Pôr-do-Sol (Закат). Естественно, что в контексте будущей великой истории Кубка/Лиги чемпионов ни о каком закате не могло быть и речи.

Фото – из архива

