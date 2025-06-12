Печально известный герой киевского финала Лиги чемпионов продлил контракт с Шальке

Немецкий клуб "Шальке 04" сообщил на своем сайте о продлении контракта с Лорисом Кариусом. Вратарь подписал новое соглашение, рассчитанное до 30 июня 2027 года.

31-летний футболист присоединился к "кобальтовым" прошлой зимой. Во второй половине сезона он провел четыре матча за клуб. Благодаря своим сейвам он обеспечил команде важные очки, прежде чем в конце марта получил травму в выездном матче против "Гройтер Фюрт" (3:3) и пропустил остаток сезона.

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В своей профессиональной карьере Кариус провел более 200 официальных матчей. До лета 2024 года он находился на контракте с "Ньюкаслом", а ранее также выступал за "Майнц 05", "Ливерпуль", "Бешикташ" и "Унион Берлин".

В мае 2018 года Кариус вместе с "Ливерпулем" дошел до финала Лиги чемпионов, который проходил в Киеве. К сожалению, вратарь запомнился в том матче ошибками, которые привели к поражению "красных".

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