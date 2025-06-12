Второй после Надаля: 17-летний немецкий теннисист установил возрастное достижение на турнирах ATP

Юный немецкий теннисист Джастин Энгель стал вторым самым молодым игроком с 1990 года, выигравшим матчи уровня ATP на всех трёх типах покрытия – харде, грунте и траве (не считая Кубка Дэвиса)



Это достижение 17-летний теннисист оформил на турнире ATP 250 в Штутгарте, одолев в первом круге австралийца Джеймса Дакворта.

Моложе Энгеля такой результат показал только Рафаэль Надаль, которому на тот момент было 17 лет и два месяца. В топ-5 аналогичных достижений находятся также Ллейтон Хьюитт, Карлос Алькарас и Александр Зверев – все они, кроме Зверева, становились первыми ракетками мира, а немец – поднимался на вторую строчку мирового рейтинга.

1. Рафаэль Надаль (Испания) – 17 лет 2 месяца

2. Джастин Энгель (Германия) – 17 лет 8 месяцев

3. Александр Зверев (Германия) – 18 лет 1 месяц

4. Ллейтон Хьюитт (Австралия) – 18 лет 1 месяц

5. Карлос Алькарас (Испания) – 18 лет 1 месяц

Энгель начал сезон на позиции №281 в рейтинге ATP. Первую победу на уровне тура он одержал в октябре 2023 года в Алма-Ате (хард), вторую – в мае в Гамбурге (грунт), а теперь записал на свой счет и третью – на траве.

В Открытой эре моложе всех на трёх покрытиях побеждали американец Майкл Чанг и немеце Борис Беккер – им было по 16 лет.



btu.org.ua