Марко: Я не думал, что Макс выиграет четыре титула

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко сделал неожиданное признание по поводу Макса Ферстаппена. Австрийский специалист рассказал, что когда только начинал работать с Максом, не думал, что он добьётся таких больших успехов в Формуле 1.

«В самом начале нашего сотрудничества я не думал, что Макс выиграет четыре титула, – рассказал Марко в подкасте The Inside Track. – Но когда я увидел его выступления на мокрой трассе, когда он ехал на две секунды быстрее всех остальных, то я понял, что в нём есть что-то особенное. Но я не предполагал, что он будет доминировать и станет одним из самых лучших гонщиков всех времён.

Результаты Макса показывают, что мы всё делаем правильно. Нам повезло, что удалось заполучить такого большого таланта. Он определённо лучший гонщик, который у нас только был. Его обгон в Имоле в третьем повороте просто невероятный. Его прогресс не прекращается».

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