Усик узнал свое место в рейтинге сильнейших боксеров современности

Авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг сильнейших боксеров современности, независимо от весовой категории (P4P). В десятке сильнейших произошло лишь одно изменение, все лидеры сохранили свои позиции.
Чемпион мира по версии WBC Дзюнто Накатани (31–0, 24 КО) из Японии встретился со своим соотечественником Ресуке Нишидой 8 июня в Токио и отобрал у него титул IBF. Эта победа позволила боксеру подняться с восьмого места на седьмое.
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик продолжает занимать первую позицию в престижном рейтинге. Его главные конкуренты – японец Наоя Иноуэ и американец Теренс Кроуфорд – занимают второе и третье место соответственно.
Стоит отметить, что до конца года в списке P4P могут состояться серьезные изменения, так как тройка лидеров проведет свои поединки (Усик – Дюбуа, Кроуфорд – Альварес, Иноуэ – Ахмадалиев). Все будет зависить от результатов этих боев.
Рейтинг сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории (в скобках указано место в предыдущей версии):
- (1) Александр Усик (23–0, 14 КО)
- (2) Наоя Иноуэ (30–0, 27 КО)
- (3) Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО)
- (4) Дмитрий Бивол (24–1, 12 КО)
- (5) Артур Бетербиев (21–1, 20 КО)
- (7) Дзюнто Накатани (30–0, 23 КО)
- (6) Джесси Родригес (21–0, 14 КО)
- (8) Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО)
- (9) Кенширо Тераджи (25–1, 16 КО)
- (10) Дэвид Бенавидес (31–0, 15 КО)