Усик узнал свое место в рейтинге сильнейших боксеров современности

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг сильнейших боксеров современности, независимо от весовой категории (P4P). В десятке сильнейших произошло лишь одно изменение, все лидеры сохранили свои позиции.

Чемпион мира по версии WBC Дзюнто Накатани (31–0, 24 КО) из Японии встретился со своим соотечественником Ресуке Нишидой 8 июня в Токио и отобрал у него титул IBF. Эта победа позволила боксеру подняться с восьмого места на седьмое.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик продолжает занимать первую позицию в престижном рейтинге. Его главные конкуренты – японец Наоя Иноуэ и американец Теренс Кроуфорд – занимают второе и третье место соответственно.

Стоит отметить, что до конца года в списке P4P могут состояться серьезные изменения, так как тройка лидеров проведет свои поединки (Усик – Дюбуа, Кроуфорд – Альварес, Иноуэ – Ахмадалиев). Все будет зависить от результатов этих боев.

Рейтинг сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории (в скобках указано место в предыдущей версии):

(1) Александр Усик (23–0, 14 КО) (2) Наоя Иноуэ (30–0, 27 КО) (3) Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО) (4) Дмитрий Бивол (24–1, 12 КО) (5) Артур Бетербиев (21–1, 20 КО) (7) Дзюнто Накатани (30–0, 23 КО) (6) Джесси Родригес (21–0, 14 КО) (8) Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) (9) Кенширо Тераджи (25–1, 16 КО) (10) Дэвид Бенавидес (31–0, 15 КО)

sport.ua