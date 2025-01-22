ХОЛМС: «Он бы уничтожил Майк Тайсона за 2 секунды, снес бы ему голову»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный супертяжеловес Ларри Холмс рассказал, как бы закончился поединок между Джорджем Форманом и Майком Тайсоном.

«Джордж Форман прикончил бы Майка Тайсона за две секунды. Он бил слишком сильно. Тот, кто дерется с Форманом, должен боксировать с ним, как это делал Али, как это сделал бы я. Джордж может снести тебе голову. Он умел причинять боль, он был большим парнем. Единственное, чего ему не хватало – это скорости», – сказал Холмс.

Ранее Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он бы никогда не смог победить. «Великий Джордж» выделил культового Мухаммеда Али.

sport.ua