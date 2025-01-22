Марко: Ферстаппен будет выступать за Red Bull в 2026-м

На прошлой неделе гоночная общественность обсуждала слухи, согласно которым в Aston Martin предложили Максу Ферстаппену миллиард фунтов стерлингов. В команде из Сильверстоуна сразу опровергли эти сведения, а теперь слово взял консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко.

Хельмут Марко: «Я не комментирую содержание контракта, но в любом случае, мы уверены, что сможем предоставить Максу хорошую машину. Наши инженеры уже добились неплохого прогресса в работе, так что мы настроены оптимистично.

У Макса с нами контракт до конца 2028 года. Я уверен, что всё будет хорошо, поскольку знаю, насколько он лоялен и благодарен Red Bull. Именно поэтому будет выступать за Red Bull Racing в 2026 году в статусе пятикратного чемпиона мира».

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